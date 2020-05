Bon plan : le smartphone Oppo Reno x10 Zoom avec écouteurs sans fil Enco Free à 549€ au lieu de 829€ (France)

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo Reno x10 Zoom qui embarque un grand écran 6,6 pouces FHD+ avec dalle AMOLED et une protection Gorilla Glass 6, libre de toute encoche ou trou. Ce smartphone de la marque Oppo exploite un SoC Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible par carte mémoire.

A l'avant, vous retrouverez un module de 16 mégapixels, quant au triple capteur photo arrière, il comprend un module 48 mégapixels (Sony IMX 586), un module ultra grand angle 8 mégapixels et un module 13 mégapixels pour le puissant zoom x10 sans perte reprenant le principe du zoom périscopique.

L'Oppo Reno x10 Zoom est alimenté par une batterie de 4065 mAh qui profite de la charge rapide VOOC 3.0 et les smartphones Reno 5G / Reno x10 Zoom exploitent la surcouche ColorOS 6 reposant sur Android 9 Pie.

Vous retrouverez le Pack Oppo Reno x10 Zoom + les écouteurs sans fil Enco Free + une coque de protection à seulement 549 € seulement au lieu de 829 € chez Darty et la Fnac.

