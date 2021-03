Le smartphone pliable Motorola RAZR à prix réduit, mais aussi Redmi Note 9S, Casque Sennheiser ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone pliable Motorola RAZR 2019 qui est le premier modèle du marché à proposer un format clapet avec un affichage secondaire extérieur. L'affichage interne mesure 6,2 pouces avec dalle OLED et résolution 2142 x 876 pixels, dans un format très allongé 21:9.

L'écran extérieur est OLED de petite taille (2,7 pouces) pour afficher les notifications et les appels. Le Motorola Razr exploite un SoC Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et embarque un capteur photo 5 mégapixels pour les selfies et 16 mégapixels f/1,7 sur sa face externe.

La batterie de 2510 mAh peut être rechargée grâce à la fonction TurboPower 15W et le smartphone est waterproof.

Le smartphone Motorola RAZR 2019 est à seulement 899 € au lieu de 1699 € chez Rue du Commerce.





Ci-dessous, vous trouverez notre sélection de bons plans du jour :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les écouteurs sans fil TWS Redmi Airdots 2 à 15 euros, mais aussi la montre Huawei Watch GT2, les AirPods Pro, la trottinette électrique 1S de Xiaomi et un PC gaming Acer !!