Le smartphone Poco X3 en promotion, mais aussi un écran Gamer 144Hz à moins de 200 €

Le bon plan du jour concerne le smartphone Poco X3 qui dispose d'un grand affichage de 6,67 pouces FHD+ avec un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120Hz pour des animations parfaitement fluides. Il embarque le SoC Snapdragon 732G (8 coeurs à 2,3 GHz) avec 6 Go de RAM et est disponible en version 64 ou 128 Go de stockage.

L'arrière de l'appareil intègre un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle, un module macro et enfin un module de capture des données de profondeur. La batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W vous assurera une autonomie de 10 heures d'utilisation intensive ou 2 jours d'utilisation normale

Vous pourrez profiter du smartphone Poco X3 NFC à 199 € au lieu de 229 € chez Amazon.



