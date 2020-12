Les smartphones Xiaomi Mi 10 Lite, iPhone 12 et Samsung Galaxy Z Flip en promotion

Commençons ce bon plan avec le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G qui dispose d'un écran AMOLED de 6,57 pouces, sans bord, et avec juste une encoche pour maximiser la surface occupée par l'écran et un de taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le processeur, le Snapdragon 765G fait parfaitement son travail, et est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne.

Côté photo, on retrouve quatre capteurs 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels qui apportent une grande polyvalence pour vos photos. Il est également possible de faire des vidéos en 4K avec 30 images par seconde. Enfin, au niveau de l’autonomie, le Mi 10 Lite dispose d'une batterie de 4160 mAh.

Profitez du smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G en promotion à 249 € au lieu de 399 € grâce à une ODR chez Cdiscount !



Vous trouverez également l'iPhone 12 qui profite d'un affichage OLED de 6,1 pouces qui permet une définition de 2532 pixels x 1170 pixels avec un DPI de 460 ppp. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce nouvel iPhone exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 à 256 Go de stockage. Vous ne pourrez pas accroître l'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, on pourra trouver un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels pour chaque module. Le capteur photo frontal est également de 12 mégapixels. Pour finir, cet iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

L'iPhone 12 128 Go est actuellement affiché à 899 € seulement chez Rakuten, au lieu de 959 € !



Enfin, lesmartphone Samsung Galaxy Z Flip qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2636 x 1080 pixels, tandis qu'un second écran AMOLED de 1,06 pouce est sur la face externe. Ce Samsung Galaxy Z Flip exploite un SoC Snapdragon 855+ accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne.

Le mode Flex est garanti pour fonctionner de 75 à 115°. Quand l'appareil est plié, l'affichage se divise en deux écrans de 4 pouces, afin de visualiser le contenu sur la moitié supérieure de l'écran et un contrôle sur la moitié inférieure.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter à l'arrière d'un double capteur photo avec un module principal de 12 mégapixels, et second module de 12 mégapixels également. À l'avant, vous retrouverez un capteur photo frontal de 10 mégapixels. Enfin, ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 3300 mAh et est compatible avec le chargement rapide et la recharge sans fil.

Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip 256 Go est à 949 € au lieu de 1499 € chez Rakuten.



