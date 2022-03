Le dernier smartphone POCO X4 Pro est disponible à prix réduit pour son lancement, mais aussi le M4 Pro

Après le smartphone POCO M4 Pro, le nouveau mobile de l'univers Xiaomi a été présenté pendant le MWC le 28 février. Et pour son lancement, AliExpress propose une très bonne réduction sur les différentes versions du mobile.

Le smartphone POCO X4 Pro que nous avons testé en avant première est équipé d'un écran AMOLED 6,67" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de contraste de 500 000:1, un taux de rafraichissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage de 360 Hz. De plus, l'écran propose aussi des pointes de luminosité jusqu'à 1200 nits.

Du côté performance, le mobile est doté du SoC Snapdragon 695 qui est refroidi avec la technologie LiquidCool 1.0 Plus. Il embarque 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage. De plus, nous notons la présence de deux haut-parleurs pour vous offrir un son de qualité.

Maintenant, arrêtons-nous sur les modules photos où le POCO X4 Pro intègre un capteur principal de 104 MP avec une focale de 1/1,52", un ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Sur l'avant, vous profitez d'un module de 16 MP pour faire des selfies de qualité.

Pour l'autonomie, le POCO X4 Pro est pourvu d'une batterie de 5000 mAh accompagnée d'un chargeur ultra rapide de 67 W qui permet de recharger votre mobile en 41 minutes top chrono !

Sur AliExpress, le POCO X4 Pro 6+128 Go est au prix réduit de 245 € avec le code SDFRF143 et le coupon vendeur de 5 € et la version 8+256 Go à 295 € avec le code SDFRF143 et le coupon vendeur de 5 €.



Pour rappel, vous trouverez également ces deux prochains jours le POCO M4 Pro 6+128 Go qui est à seulement 175 € avec le code SDFRF143 et le coupon vendeur 5 €, tandis que la version 8+256 Go est à 225 € via le code SDFRF143 et le coupon vendeur de 5 €.