Test Poco X4 Pro 5G : le milieu de gamme en AMOLED et photo 108 megapixels

Le Poco X4 Pro 5G est un cousin proche du Redmi Note 11 Pro 5G et les deux smartphones proposent la même fiche technique pour séduire en milieu de gamme avec un affichage AMOLED 120 Hz, un SoC Snapdragon 695 5G et un capteur photo principal de 108 megapixels. A cela s'ajoute une montée en puissance de la charge filaire pour atteindre 67W. Tout pour plaire en milieu de gamme ?

La valeur sûre en milieu de gamme

Après un Poco X3 qui affirmait déjà son style et arborait un imposant bloc photo, voici venir le Poco X4 Pro 5G qui veut lui aussi conquérir le segment des smartphones de milieu de gamme avec une fiche technique attractive tout en conservant un tarif modéré.

Cassons tout de suite le suspense insoutenable : le Poco X4 Pro est une variation du Redmi Note 11 Pro 5G que nous avons testé précédemment et qui en reprend donc l'essentiel des caractéristiques matérielles.

Les deux smartphones seront donc très proches et la différence se jouera essentiellement sur le design et certains aspects de la surcouche. Comme son cousin, le Poco X4 Pro est livré avec Android 11 avec l'interface MIUI 13 version Poco.

Et comme lui, il profite d'une charge filaire rapide 67W, contre 33W pour la génération précédente, qui va sensiblement améliorer le temps de charge et rendre le smartphone plus rapidement disponible.

Caractéristiques du Poco X4 Pro

8,1 mm d'épaisseur pour un poids de 205 g

Ecran 6,67 pouces FHD+ AMOLED 120 Hz

SoC Snapdragon 695 5G octocore

WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC / Infrarouge

8 Go RAM / 128 Go stockage (extensible par carte mémoire)

Lecteur d'empreintes sur la tranche

Capteur photo avant 16 megapixels (poinçon)

Triple capteur photo arrière :

- capteur principal 108 megapixels

- ultra grand angle 8 megapixels

- macro 2 megapixels

- capteur principal 108 megapixels - ultra grand angle 8 megapixels - macro 2 megapixels Enregistrement vidéo jusqu'en 4K

Batterie 5000 mAh avec charge filaire 67W

Connectique USB-C / jack 3,5 mm

Compatible 2G à 5G

Prix de référence :

- 6 / 128 Go : 299 €

- 8 / 256 Go : 359 €



Pour son lancement, la plate-forme d'ecommerce Goboo profite de son partenariat exclusif avec la marque pour proposer le Poco X4 Pro 5G moins cher, les précommandes démarrant le 28 février 2022 pour une commercialisation à partir du 2 mars.

Cela passe par un prix de lancement abaissé à 269 € pour la version 6 / 128 Go et 319 € pour le modèle 8 / 256 Go.

A ceci s'ajoute un coupon de réduction offert de 20 €, ce qui place pendant quelques jours le tarif du Poco X4 Pro 5G 6 / 128 Go à 249 € au lieu de 299 € et celui du Poco X4 Pro 5G 8 / 256 Go à 299 € au lieu de 359 €, les deux avec la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Espagne et avec 2 ans de garantie.

En cadeau, les 500 premiers acheteurs auront aussi droit à un sac réutilisable Poco x Goboo. Et à l'occasion du lancement, Goboo organise un événement spécial avec une roue de la chance permettant de gagner des coupons de réduction et même une tablette tactile Xiaomi Pad 5.

Il s'agit comme toujours de versions officielles des smartphones avec la garantie et le service après-vente de Xiaomi, et une livraison rapide, les appareils mobiles étant stockés en Europe.

Un design qui en impose

La marque Poco, qui dépend comme Redmi de Xiaomi, joue sa différenciation sur le tarif agressif de ses smartphones et sur des coques au design assez facilement identifiable.

Entre le logo démesuré, des teintes de coque étonnantes et un bloc photo toujours plus imposant, les smartphones Poco sont rapidement identifiables. Le Poco X4 Pro 5G ne fait pas exception en proposant un dos glossy aux reflets ressemblant à des rayons lumineux partant des angles inférieurs.

Contrairement au dos mat du Redmi Note 11 Pro, le Poco X4 Pro attire le traces de doigts, même si cela ne se voit pas excessivement sur le dos sombre de notre exemplaire de test.

Une grande plaque couvre presque tout le quart supérieur du smartphone avec à gauche trois capteurs photo et à droite un grand logo Poco bien visible, avec en dessous l'inscription des 108 megapixels du capteur principal.

Les tranches sont très marquées et droites, rappelant les iPhone 12 et 13 et les boutons de volume et d'alimentation sont placés sur la tranche droite. Le bouton d'alimentation sert également de lecteur d'empreintes.

La tranche supérieure propose une prise jack 3,5 mm et l'on retrouve un port infrarouge transformant le téléphone en télécommande. A la base, la connectique USB-C est encadrée par un chariot double SIM qui peut aussi accueillir une carte microSD, et par une grille de haut-parleur.

A l'avant, la dalle AMOLED est plane et offre une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution FHD+. Le rafraîchissement d'écran proposé est de 120 Hz fixe, ce qui pourra avoir des conséquences sur la consommation d'énergie, mais assure une belle fluidité des animations et défilements à l'écran. Un poinçon centré loge le capteur photo avant de 16 megapixels.

La prise en main du Poco X4 Pro 5G est bonne et les tranches marquées assurent un bon grip. La douceur d'un dos incurvé épousant le creux de la paume manque un peu ici, mais le smartphone est bien équilibré.

à l'aise en Snapdragon 695

Pour son smartphone Poco X4 Pro, la marque opte pour un SoC Snapdragon 695 5G, un choix qui peut sembler étonnant quand le Poco X3 NFC est en Snapdragon 732 et le Poco X3 Pro en Snapdragon 860. Mais tous deux restent 4G.

En choisissant le Snapdragon 695, Poco ajoute la compatibilité 5G et la consommation d'énergie maîtrisée d'un SoC gravé en 6 nm tout en maintenant les coûts de son smartphone.

Les scores des benchmarks confirment la nature de milieu de gamme du smartphone, mais dans un espace qui lui permet d'être très à l'aise au quotidien et avec la majorité des jeux du marché, même s'il faudra parfois abaisser les réglages pour garder de la fluidité.

Le smartphone ne montre pas de faiblesses dans les tâches du quotidien, affichant une belle réactivité quasiment en toute occasion.

Le Poco X4 Pro est lancé avec Android 11 à bord et la surcouche MIUI 13 spéciale Poco. Cette dernière offre de nombreuses possibilités de personnalisation, avec toujours l'accès au centre de contrôle par un glisser vers le bas à droite de l'écran et l'accès aux notifications par un glisser vers le bas à gauche de l'écran (réglable dans les paramètres).

Les réglages permettent de choisir les qualités de l'écran (couleurs plus intenses, contraste constant ou dynamique...) et le rafraîchissement d'écran qui reste fixe (120 ou 60 Hz, selon que l'on veut profiter de la fluidité des animations ou préserver l'autonomie).

On retrouve les applications de maintenance propres à Xiaomi dans MIUI pour nettoyer et maintenir la réactivité du smartphone, ainsi que le mode Game Turbo et ses options pour jouer dans les meilleures conditions et sans être dérangé.

Le même "défaut" que le Redmi Note 11 Pro est présent : quelque 18 applications et jeux sont pré-installés par défaut au lancement de l'appareil mobile, c'est beaucoup. L'interface est aussi un peu insistante à vouloir installer un écran de verrouillage carrousel affichant de belles images sans cesse renouvelées, mais aussi des liens vers des articles fournis par un partenaire.

Le Poco X4 Pro 5G embarque une batterie de 5000 mAh qui offre une belle autonomie de plus d'une journée et demie. Et la charge filaire rapide passe à 67W, ce qui offre un vrai confort d'utilisation, le smartphone ne restant pas longtemps en charge. Très bon point !

Trois capteurs photo, un module 108 megapixels

Le Poco X4 Pro 5G mise sur une configuration de trois capteurs photo dont le module principal est de 108 megapixels. Ce type de capteur obtient de bons résultats avec une forte luminosité et permet d'utiliser le même module pour générer un zoom plus ou moins léger.

Il tend cependant à perdre en qualité lorsque la lumière s'affaiblit en perdant en intensité des couleurs et en générant du grain. Le module du Poco X4 Pro ne fait pas exception et produit de belles photos dans un environnement éclairé.

Poco X4 Pro - grand angle

Poco X4 Pro - ultra grand angle

Poco X4 Pro - grand angle

Poco X4 Pro - ultra grand angle

Un contre-jour maîtrisé ne lui fait pas peur et conserve un niveau de détail assez fin. S'il fait appel au pixel binning pour produire des images équilibrées en luminosité et finesse des détails, il reste possible de l'utiliser ponctuellement à son plein potentiel, au prix de photos de plusieurs dizaines de mégaoctets.

Poco X4 Pro - grand angle (automatique) faible lumière

Poco X4 Pro - grand angle mode nuit

En lumière plus faible et en intérieur, le capteur principal a plus de mal à s'exprimer. On pourra toujours redonner un peu plus de lustre en passant par le mode nuit qui ravive un peu les couleurs et débouche quelque peu les ombres.

Poco x4 Pro - grand angle (automatique) faible lumière

Poco X4 Pro - grand angle mode nuit

C'est aussi lui qui fournit un zoom sans perte x2 tandis que le smartphone s'arrêtera à un raisonnable grossissement numérique x10.

L'ultra grand angle de 8 megapixels n'est pas mauvais en pleine lumière et parvient même à conserver un beau niveau de détail, mais il perd vite de sa superbe quand la luminosité faiblit. On a tout de même obtenu des résultats corrects en intérieur où il fait gagner en couleurs ce qu'il perd en détail.

Poco X4 Pro - macro

Le capteur macro de 2 megapixels est dans la moyenne du genre et demandera logiquement lui aussi beaucoup de lumière. Il ne révolutionnera pas le genre.

A l'avant, le Poco X4 Pro présente un capteur photo de 16 megapixels en poinçon. Le rendu est correct et met bien en valeur le visage, même en cas de fond surexposé. Le détourage en mode portrait est également bien réalisé avec un flou homogène (et réglable) en arrière-plan.

Conclusion

Le Poco X4 Pro 5G est un smartphone de milieu de gamme à l'aise dans ses baskets : un design sortant un peu du lot, un bel et grand écran AMOLED, un SoC de milieu de gamme récent avec support de la 5G, et un capteur photo principal de 108 megapixels.

Avec ses 200 g et ses 8 mm d'épaisseur, il est un peu imposant et lourd, d'autant que les tranches sont très droites, et il ne conviendra pas forcément aux petites mains.

L'affichage AMOLED apporte un vrai confort et le rafraîchissement 120 Hz assure des transitions très fluides qui contribuent au plaisir de l'utiliser au quotidien. Avec son SoC Snapdragon 695, le Poco X4 Pro saura aussi répondre présent pour toutes les tâches du quotidien avec une dose de jeu occasionnel.

On profitera de la présence du port jack 3,5 mm et de l'extension pour carte mémoire mais, comme beaucoup de modèles de sa catégorie, le smartphone fait l'impasse sur l'étanchéité de la coque.

Livré avec Android 11 et la surcouche MIUI 13, le Poco X4 Pro est efficace même si on trouve toujours un peu trop d'applications et jeux pré-installés. Point fort du modèle, l'autonomie est très correcte et la charge rapide 67W assure une disponibilité rapide du smartphone. Pratique quand on s'aperçoit qu'on a oublié de le charger avant de partir.

Pour son lancement, Goboo, partenaire exclusif de Xiaomi en Espagne, propose le Poco X4 Pro 5G moins cher, les précommandes démarrant le 28 février 2022 pour une commercialisation à partir du 2 mars.

Le prix de lancement est abaissé à 269 € pour la version 6 / 128 Go et à 319 € pour le modèle 8 / 256 Go.

Et pour cette phase de précommande, vous aurez en plus un coupon de réduction offert de 20 €, ce qui place pendant quelques jours le tarif du Poco X4 Pro 5G 6 / 128 Go à 249 € au lieu de 299 € et celui du Poco X4 Pro 5G 8 / 256 Go à 299 € au lieu de 359 €, les deux avec la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Espagne et avec 2 ans de garantie.

En cadeau, les 500 premiers acheteurs auront aussi droit à un sac réutilisable Poco x Goboo. Goboo organise également un événement spécial avec une roue de la chance permettant de gagner des coupons de réduction et même une tablette tactile Xiaomi Pad 5.