9h15Festival 11.11 : TOUS les smartphones à prix CASSÉ pour le Singles Day (Xiaomi, OnePlus, Samsung, Redmi..)

A la recherche d'un smartphone pas cher ? Qu'il soit en entrée ou en haut de gamme, vous trouverez forcément en ce jour du 11.11 LA bonne affaire à réaliser. Attention les promotions ne durent que 48 heures, jusqu'au 13 novembre 9h et les stocks sont limités donc ne tardez pas !

Pour le Singles Day, profitons par exemple d'une des meilleures offres sur le smartphone OnePlus 9 qui est à prix plus que réduit sur AliExpress.

Equipé d'un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il est doté du puissant SoC Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. On profite du système d'exploitation OxygenOS basé sur Android 11.

Du côté de la photographie, le OnePlus 9 dispose à l'arrière d'un triple capteur de 50 MP + 48 MP + 2 MP et sur l'avant d'une caméra de 16 MP avec déverrouillage facial. Pour finir, le mobile est équipé d'une batterie de 46500 mAH avec un chargeur rapide de 15 W.

Sur AliExpress, le smartphone OnePlus 9 8+128 Go est au prix incroyable de 389 € au lieu de 719 € avec le code 11AE60 et la livraison gratuite et rapide.



Voici la liste des smartphones à prix réduit à ne pas rater sur AliExpress :

Smartphone

Et si vous êtes à la recherche de LA bonne affaire en ce jour J, consultez absolument notre bon plan consacré aux meilleures promotions de ce Singles day avec des dizaines de produits à des prix de folie (aspirateurs, trottinettes, SSD, TV...)