De l'automatisation pour les smartphones reconditionnés en France

L'automatisation fait aussi son apparition en France dans le but de répondre à l'essor du marché des smartphones reconditionnés.

Le marché du smartphone reconditionné fait beaucoup parler de lui et connaît un véritable essor. Dans un rapport sur le renouvellement des terminaux mobiles et les pratiques commerciales de distribution (PDF), l'Autorité des télécoms Arcep reprend des chiffres d'un acteur du domaine.

Ils font état de 2,8 millions de smartphones reconditionnés qui ont été vendus en 2020 en France, avec une progression de 25 % sur un an, et pour représenter près de 13 % du nombre total de smartphones vendus sur la période.

Un taux significatif qui illustre bien l'intérêt des consommateurs en la matière et ce n'est sans doute qu'un début. Une tendance dégagée est toutefois que ce marché se concentre autour d'un nombre réduit de smartphones, principalement dans le haut de gamme et avec les marques Apple et Samsung qui se détachent en particulier.

Une distinction est faite avec les smartphones d'occasion sur lesquels aucune intervention technique n'est réalisée, contrairement aux smartphones reconditionnés avec une intervention professionnelle et de possibles réparations de plus ou moins grandes ampleurs.

Aussi de l'automatisation en France

Le rapport met en exergue diverses pratiques de reconditionnement et avec certains acteurs du domaine qui soulignent que leur prestation est réalisée en France. Basé en Loire-Atlantique, Largo a ainsi récemment fait parler de lui en annonçant être le premier spécialiste du reconditionnement de smartphones en France à automatiser son outil de production.

Six robots ont ainsi été intégrés à son atelier et capables pour chacun d'entre eux de vérifier 37 points de contrôle portant sur la connectivité, l'audio, les boutons, les capteurs, l'écran, les caméras, la batterie et la sécurité. Les robots peuvent atteindre une cadence de 20 smartphones contrôlés par heure. Un contrôle qualité implique néanmoins un regard humain.

Cotée en Bourse à Euronext, la société ambitionne de porter sa capacité de 13 000 produits reconditionnés par mois à plus de 25 000 à fin 2022. De quoi pouvoir faire face à la demande sur ce marché pour lequel un mauvais signal a toutefois été envoyé l'année dernière… avec la validation du principe de l'extension de la redevance pour copie privée.