Smartphone reconditionné : trouver son bonheur à moindre coût

Si les fabricants abreuvent le marché de nouveaux smartphones tout au long de l'année, le smartphone reconditionné, en facilitant recyclage, remise en vente à moindre coût et durée de vie étendue pour les produits, permet de créer une dynamique vertueuse tempérant les habitudes de consommation de court terme.

Outre sa capacité à générer des emplois qui peuvent aussi être de réinsertion, le secteur redonne de la valeur aux produits électroniques en recyclant spécifiquement ce qui ne peut être réparé et en remettant en service les appareils encore fonctionnels.

Avant leur remise sur le marché, leur bon fonctionnement est vérifié, les pièces éventuellement défectueuses sont réparées et un contrôle qualité est ensuite appliqué pour donner enfin une note selon l'état général (de comme neuf à état d'usage en cas de rayures sur l'écran et/ou traces d'usure sur la coque).

Si le secteur concerne tous les modèles et toutes les marques, l'iPhone constitue un véritable moteur, que ce soit pour obtenir un modèle d'ancienne génération à petit prix ou bien une version plus récente avec une décote plus ou moins prononcée.

Plusieurs acteurs se partagent le marché, dont la plate-forme Back Market qui propose un large choix d'iPhone reconditionnés pour toutes les bourses. Chaque appareil vendu a ainsi été vérifié et restauré par des experts, est 100% fonctionnel, et proposé avec une garantie contractuelle de 12 mois minimum. Et vous avez même 30 jours pour changer d'avis ! Trouver un iPhone 11 Pro dans un bon état certifié, garanti et à un tarif plus léger que le modèle neuf devient ainsi un jeu d'enfant et peut éviter les mauvaises surprises.

Côté Android, on pourra également trouver régulièrement des smartphones Samsung, Huawei et Xiaomi, ainsi que d'autres marques selon les arrivages, provenant souvent de la récupération de mobiles organisée par les opérateurs ou de parcs de téléphones d'entreprises.