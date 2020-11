Les smartphones Redmi 9A et Redmi 9C sont à -34% mais aussi Note 9S, 9 Pro...

Retrouvez les excellents smartphones Redmi by Xiaomi 9A et 9C en forte promotion.

En entrée de gamme, les très bons smartphones sont assez rares, mais c'est le cas des Redmi 9A et 9C, toujours au top au niveau rapport qualité vs prix, d'autant plus quand ils sont proposés en forte promotion comme aujourd'hui.

Le smartphone Redmi 9A est à seulement 80 € au lieu de 119,90 € prix officiel en France, en 3 coloris.

Pour rappel, le Redmi 9A dispose d'un affichage LCD de 6,53 pouces au ratio 20:9 avec une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d'eau qui abrite le capteur photo avant de 5 mégapixels. Il possède un SoC Helio G25 de MediaTek, épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage eMMC (extensible par l'ajout d'une carte microSD).

A l'arrière se trouve un capteur photo de 13 mégapixels avec son flash. Le Redmi 9A propose une très confortable batterie de 5000 mAh lui assurant une forte autonomie. Il est également dual SIM, supporte la VoLTE, est compatible WiFi (802.11n) et Bluetooth 5.0, le tout fonctionnant sous Android 10 avec surcouche MIUI 11 et une migration prévue vers le nouveau MIUI 12.



Poursuivons ensuite avec le Redmi 9C également situé en entrée de gamme, mais tout en étant légèrement plus puissant que le Redmi 9A.

Il dispose du même affichage 6,53 pouces HD+ (dalle LCD) au ratio 20:9 avec encoche en goutte d'eau hébergeant un capteur photo avant de 5 megapixels. Son SoC Helio G35 est plus puissant pour une configuration octocore cadencée à 2,3 GHz, avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage (extensible par carte microSD).

Le Redmi 9C dispose d'une confortable batterie de 5000 mAh et d'un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 megapixels, un ultra grand angle 5 megapixels et un capteur 2 megapixels capturant les informations de profondeur, le tout accompagné d'un flash et d'un lecteur d'empreintes. Voilà de quoi faire la différence avec le modèle 9A !

Le smartphone fonctionne sous Android 10 avec surcouche MIUI 11 et propose une compatibilité WiFi 802.11n et Bluetooth 5.0, un module GPS et du dual SIM 4G avec VoLTE.

Gearbest propose le Redmi 9C en 3 coloris à seulement 97 € la version 3+64 Go au lieu de 149,90 €, il s'agit de la version globale (français ok).

