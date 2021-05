Le smartphone Redmi Note 9 à prix réduit, mais aussi Black Shark 4, AirPods 2, Xiaomi mi Watch Lite ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 9 qui est équipé d'un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Il exploite un SoC Helio G85 avec de 3 à 4 Go de RAM et 32, 64 ou 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Il présente 4 capteurs photo à l'arrière, le module principal étant de 48 mégapixels. Le Redmi Note 9 est alimenté par une grande batterie 5020 mAh pour une autonomie étendue, mais avec une charge filaire 18W.

Cdiscount propose le smartphone Redmi Note 9 128 Go à 149 € au lieu de 229 € !





