Bon plan : le smartphone Redmi Note 9S en promotion, mais aussi d'autres Redmi, Xiaomi, Poco, ..

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 9S que nous avons testé récemment. Il dispose d'un affichage 6,67 pouces avec un écran LCD Full HD+ et des bordures très minces. Le Redmi Note 9S exploite un SoC Snapdragon 720G associés à 4 ou 6 Go de RAM en fonction des versions et de 64 à 128 Go de stockage, le tout étant extensible via le port micro SD capable d'accueillir jusqu'à 512 Go supplémentaires.

Le Redmi Note 9S mise beaucoup sur la partie photo avec un quadruple capteur photo avec un capteur principal de 48 millions de pixels f/1.79, un grand-angle 8 MP f/2.2 ainsi qu'un capteur macro de 5 MP, le tout combiné à un capteur 2 MP pour la profondeur de champ. La partie photo sera appuyée par un module d'intelligence artificielle dédié. Enfin, le smartphone est alimenté par une batterie de 5020 mAh associée à de la recharge rapide 18W.

Le smartphone Redmi 9S est disponible chez Gearbest dans sa version 4+64 Go à 181 € grâce au coupon de réduction GBREDMIN9S123, mais également dans sa version 6+128 Go à 199 € avec le code GBNOTE9S456.

Signalons également des promotions dans tout l'univers Xiaomi avec ses marques Redmi, mais aussi Poco :

Redmi 8 Code promo: M4C0EFF651E27001 Quantité: 200

POCO F2 Pro Code promo: vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, n'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

