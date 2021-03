Le Galaxy Z Fold 2 à prix cassé, mais aussi les AirPods 2, Poco M3 à 112€, Mac Mini, SSD Sandisk, TV...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 5G qui profite d'un affichage extérieur de 6,2 pouces HD+ et d'un écran interne souple de 7,6 pouces une fois déplié qui permet une définition de 2208 pixels x 1768 pixels. La fréquence d'affichage de l'écran interne est de 120 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Snapdragon 865+ cadencé à 3,1 GHz avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au niveau de la photographie, on retrouver un triple capteur avec des modules de 12 mégapixels et possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K. Il embarque une puce qui lui apporte une compatibilité 5G, mais aussi les connectivités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 Watts et la recharge sans fil.

Vous pourrez trouver le smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 à 1219 € seulement au lieu de 2020 € chez Rakuten !



*Cdiscount propose en ce moment 10 € de réduction dès 99 € d'achat avec le code 10EUROS, et 25 € de réduction dès 249 € d'achat avec le code 25EUROS.





