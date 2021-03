Le smartphone Samsung Galaxy A31 à 210 €, mais aussi notre sélection du jour

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy A31 qui propose un écran Super AMOLED de 6,4 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Sa fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Helio P65 accompagné de 4 à 6 Go de RAM et de 64 à 128 Go d'espace de stockage interne. L'espace de stockage est extensible via une microSD.

À l'arrière du téléphone, on remarque un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels, puis un capteur de 8 mégapixels et deux capteurs de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Enfin, le A31 est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh, ce qui permet une très belle autonomie. La batterie n'est pas compatible à la recharge sans fil, mais l'est pour la charge rapide 15 W.

Le smartphone Samsung Galaxy A31 est actuellement à 210 € au lieu de 299 € chez Rakuten !



