Chute du prix avec le smartphone Samsung Galaxy A52S et notre sélection du jour (Millenium, Acer, Philips...)

Aujourd’hui, nous mettons en avant le smartphone Samsung Galaxy A52S qui profite d’une belle réduction sur le site de Carrefour.

Le smartphone est pourvu d’un écran AMOLED de 6,5" avec une définition de 2400 x 1080 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, nous observons un module photo de 32 MP pour faire de très bons selfies. Il intègre le SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, le smartphone est doté de quatre caméras de 64, 12, 5 et 5 mégapixels. Et enfin, le Galaxy A52S est accompagné d’une batterie de 4500 mAh, avec un chargeur rapide de 25W, qui lui offre une très belle autonomie.

Sur le site de Carrefour, le smartphone Samsung Galaxy A52S est au prix de 359 € au lieu de 459 € avec la livraison gratuite ou le retrait directement en magasin.



Voici les autres bons plans que nous avons sélectionnés pour vous :

PC fixe

Millenium MM1 Miss Fortune à 1100 € (i5, 16 Go RAM, 1 To HDD, 240 Go SSD, RTX 3070)





PC portable

Acer Nitro 5 à 1800 € (17,3", Ryzen 7, 16 Go RAM, 1 To SSD, RTX 3080)





RAM

Écran PC

TV

Son

Divers



