Voici notre top 5 des meilleures promotions du jour avec le smartphone OnePlus Nord 2, le PC portable HP Omen 15, le casque JBL Quantum 100, l'écran PC Xiaomi Mi 27" et le SSD PNY 120 Go.

Commençons ce top 5 avec le smartphone OnePlus Nord 2 5G 8+128 Go qui profite d'une bonne réduction sur Cdiscount.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. De plus, il intègre le SoC Dimensity 1200-AI avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone profite du Wi-Fi et du Bluetooth 5.2.

Du côté de la photo, le smartphone est équipé de trois capteurs à l’arrière, de 50 MP en objectif principal, 8 MP et 2 MP pour les deux autres capteurs. Sur le devant, le capteur à selfies propose une définition de 32 mégapixels. Et enfin, le mobile est accompagné d’une batterie d'une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Sur le site Cdiscount, le smartphone OnePlus Nord 2 5G 8+128 Go est au prix de 309 € au lieu de 369 €.





Passons ensuite au PC portable HP Omen 15-en1037nf qui bénéficie d'une très belle réduction sur le site de la Cdiscount.

Il est équipé d'une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels avec un filtre antireflet pour améliorer votre expérience. Le PC portable dispose du processeur AMD Ryzen 7 5800 H avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

HP Omen

Vous profitez aussi de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go et au niveau de la connectique, le PC inclut un port Ethernet, deux ports USB et un port HDMI. Pour finir, il est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi 6.

Sur le site de Cdiscount, le PC portable HP Omen 15-en1037nf est au prix de 1200 € au lieu de 1699 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque JBL Quantum 100 qui profite de 33 % de réduction sur le site d'Amazon.

Le casque est de type supra-auriculaire et vous fait profiter du son QuantumSound qui vous fait profiter des moindres détails avec un son immersif et précis. Son micro détachable possède une fonction sourdine et permet des communications claires et nettes entre les autres gamers. Pour finir, le casque est conçu avec des coussinets pour ses oreillettes rembourrées à mémoire de forme.

Sur Amazon, le casque JBL Quantum 100 est au prix de 27 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite.



Passons à l'écran PC gaming Xiaomi Mi 27" qui profite d'une belle réduction sur le site de la Fnac.

Il est équipé d'une dalle de 27" avec une définition de 2560 x 1440 pixels, une luminosité de 400 cd/m² et un taux de contraste de 1000:1. Il propose aussi un taux de rafraichissement de 165 Hz, parfait pour les gamers. Le Mi 2K est aussi destiné aux photographes, vidéastes, etc. Il propose plus de 16 millions de couleurs, couvrant 95 % de l’échantillon DCI-P3 et 100 % de l’échantillon sRGB. Et enfin, l'écran intègre un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux USB 3.0 et une sortie audio.

Sur le site de la Fnac, l'écran PC gaming Xiaomi Mi 27" est au prix de 400 € au lieu de 500 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le SSD interne PNY CS900 120 Go qui bénéficie aussi d'une belle réduction sur Amazon.

Il est doté de 120 Go d'espace de stockage avec une vitesse de lecture maximale de 550 Mo/s et une vitesse de lecture séquentielle de 515 Mo/s. Il profite aussi de l'interface Serial ATA III/ 6 Gbps. Le SSD vous accompagnera pendant plus de 2 millions d'heures d'utilisation et il est garanti 3 ans.

Le SSD interne PNY CS900 120 Go est au prix de 20 € au lieu de 30 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



