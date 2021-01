Le smartphone Samsung Galaxy M11 est à mois de 150 € !! Mais aussi le TOP promos du jour

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy M11 qui est équipé d'un écran LCD de 6,4 pouces qui permet une définition de 1560 pixels x 720 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz et le DPI est de 268 ppp. Le M11 exploite un SoC Snapdragon 450 avec 3 à 4 Go de RAM et 32 à 64 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Vous trouverez un triple capteur photo à l'arrière de ce téléphone avec un module principal de 13 mégapixels et deux autres modules de 5 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. Ce smartphone possède une batterie Li-Ion de 5000 mAh compatible à la charge rapide 15 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy M11 est proposé en ce moment à 149 € au lieu de 179 € chez Amazon.



Mais ce n'est pas la seule jolie promotion de la journée avec de nombreuses nouvelles offres chez les e-commerçants que vous pourrez trouver ci-dessous :

