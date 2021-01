Le smartphone Samsung Galaxy Note 20 et les écouteurs Samsung Galaxy Buds et Sony WF-1000XM3 en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy Note 20 qui est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce téléphone portable exploite un SoC Exynos 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Pour les amateurs de photographie, on trouve sur ce Samsung un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels chacun. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Il est alimenté par une batterie Li-Ion de 4300 mAh compatible à la charge rapide 45 Watts et au chargement sans fil.

En ce moment, profitez du Samsung Galaxy Note 20 256 Go à 699 € au lieu de 959 € chez Amazon !



Mais aussi les écouteurs sans fil Galaxy Buds de la marque Samsung qui sont donc des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui mesurent 17,5 x 19,2 x 22,3 mm et pèsent 5,6 g (par oreillette). Ils profitent d'un son signé AKG et chaque oreillette est équipée d'un micro externe et intra-auriculaire.

Ces Galaxy Buds sont compatibles Bluetooth 5.0 et peuvent être associés à deux appareils de manière simultanée. Enfin ces écouteurs promettent une autonomie de 6 heures en utilisation musicale avec la batterie intégrée aux écouteurs (58 mAh) et 7 heures en plus grâce à l'étui de rangement (252 mAh). Cet étui permet une recharge sans fil en plus de USB-C.

Les écouteurs TWS Samsung Galaxy Buds sont actuellement à 79 € au lieu de 149 € chez Darty !



Enfin, les écouteurs sans fil WF-1000XM3 de Sony proposent une réduction de bruit active grâce à un processeur dédié QN1e associé à un système de double microphone (extérieur et intérieur) pour annuler efficacement les bruits extérieurs. Vous pourrez également l'annuler en plaçant votre doigt sur le pavé tactile de l'écouteur gauche afin d'entendre ce qu'il se passe autour de vous.

Les écouteurs WF-1000XM3 profitent aussi d'un traitement audio 24-Bit avec technologie DSEE HX. Enfin, vous pourrez compter sur 6 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée, et jusqu'à 8 h si la réduction est désactivée. Vous pourrez également recharger jusqu'à 3 fois les écouteurs via leur étui de rangement et la charge rapide garantissant 90 minutes d'autonomie avec 10 minutes de charge.

Les écouteurs sans fil Sony WWF-1000XM3 sont disponibles à 159 € au lieu de 249 € chez la Fnac.





