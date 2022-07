Chute du prix sur le smartphone Samsung Galaxy S20 FE mais aussi sur des claviers, souris, casques...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui est à prix réduit sur Rakuten.

Le mobile est équipé d’un écran AMOLED de 6,7" avec une définition de 2400 x 1080 px où se loge un module photo de 32 mégapixels pour faire des selfies. Le mobile est propulsé par le SoC Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le Galaxy S20 FE est pourvu d’un module de trois capteurs photo avec un de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Pour finir, le téléphone est accompagné d'une batterie de 4500 mAh qui offre une autonomie de 20 heures et le chargeur aura besoin de moins d’une heure et demie pour le recharger.

Sur Rakuten, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go est au prix de 333 € au lieu de 599 € avec le code de réduction TRO9300 et la livraison gratuite.



