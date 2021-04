Le smartphone Samsung Galaxy S21, les Samsung Galaxy Buds Pro et le MacBook Air en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy S21 qui propose un écran Super AMOLED de 6,2 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz et il possède 421 ppp. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 2100 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 GO à 256 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter d'un triple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un module principal de 64 mégapixels et de deux autres modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Il est équipé d'une batterie Li-Po de 4000 mAh ce qui lui donne une très bonne autonomie. Ce Samsung Galaxy est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide.

Rakuten propose le Samsung Galaxy S21 5G 128 Go à 628 € au lieu de 859 € !



Continuons ce bon plan avec les Samsung Galaxy Buds Pro qui ont été conçus pour permettre une excellente tenue dans les oreilles. En effet, Samsung offre désormais un meilleur maintien pendant les activités sportives. En parlant de sport, les Galaxy Buds Pro sont certifiés IPX7 et sont donc protégés contre la sueur et la pluie. Samsung propose une qualité sonore haut de gamme avec un woofer 11 mm et un tweeter 6,5 mm voulant restituer au mieux basses et aigus et fournir un son équilibré.

Ces écouteurs sont équipés de la réduction active de bruit jusqu'à 99% du bruit ambiant. Vous pourrez également ajuster cette fonctionnalité afin de rester attentif à l'environnement lorsque vous marchez à l'extérieur par exemple. Les écouteurs TWS Samsung Galaxy Buds Pro permettent une autonomie allant jusqu'à 8 heures sans la réduction active du bruit et de 5 heures avec. Vous pourrez compter, avec le boîtier de rangement, sur 20 heures d'autonomie supplémentaires sans réduction et jusqu'à 13 h avec la réduction active de bruit.

Vous pourrez profiter des écouteurs TWS Samsung Galaxy Buds Pro à 169 € seulement au lieu de 229 € avec le code promo BUDSPRO30 et une ODR chez Cdiscount.



Enfin, le PC portable d'Apple, le MacBook Air propose un écran LED brillant de 13,3 pouces qui permet une définition de 2560 pixels x 1600 pixels. Cet ordinateur portable exploite une puce Apple M1 accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de stockage interne en SSD. Le système d'exploitation est Mac OS Big Sur.

Il est doté d'une webcam frontale qui prend en charge FaceTime HD. Au niveau de la connectivité, on trouve la compatibilité avec le Wi-Fi 802.11 ax et le Bluetooth 5.0. Il est alimenté par une batterie lithium de 50 Wh avec une autonomie estimée à 18 heures maximum. Le MacBook Air ne pèse que 1,3 kg.

Vous pourrez profiter du MacBook Air à 1029 € au lieu de 1129 € chez Boulanger !



