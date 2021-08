Samsung Galaxy S21, Velobecane Easy et PC portable gaming Asus A15 : ÉNORMES bons plans en vue !!!

Commençons par le smartphone Samsung Galaxy S21 qui propose un écran Dynamic AMOLED de 6,2" avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Exynos 2100 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pouvez observer un triple capteur photo à l’arrière du téléphone avec un module principal de 64 mégapixels et de deux autres modules de 12 MP. Sur le devant, le capteur photo est de 10 mégapixels.

Il est aussi équipé d’une batterie de 4000 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 13 h. Ce Samsung Galaxy est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide.

Sur le site d’Electrodepot, le Samsung Galaxy S21 5G 128 Go à 599 € au lieu de 699 € avec une ODR de 100 € !



Passons ensuite au vélo électrique Velobecane Easy qui bénéficie d’une très belle promotion sur le site de Cdiscount.

Le vélo peut supporter jusqu’à 140 kg grâce à sa structure en acier à haute teneur en carbone. Il affiche un poids de 24 kilos et un cadre ouvert, idéal pour un vélo de ville.

Il est équipé d’un moteur de 250 W, le propulsant jusqu’à 25 km/h. Le Velobecane est fourni avec une batterie amovible de 300 Wh, permettant une autonomie de 40 km. Il est aussi équipé d’un dérailleur Shimano TY300 7 vitesses.

Les vélos électriques sont toujours éligibles aux aides locales ou aux aides de l’état.

Vous trouverez chez Cdiscount le vélo électrique Velobecane Easy à seulement 599 € au lieu de 1200 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec ce PC portable pour gamer Asus A15 avec plus de 500 € de réduction. Il est équipé d’un écran 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

De plus, il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 cadencé entre 3 et 4,3 Ghz et accompagné par 16 Go de RAM et 512 Go d’espace disque en SSD. Pour profiter pleinement des jeux actuels, le PC Asus est équipé d’une carte Nvidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire vidéo dédiée.

Sur le site de la Fnac, le PC portable gamer Asus A15 est au prix de 1440 € au lieu de 2000 € avec la livraison gratuite.

