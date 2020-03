Coronavirus : les ventes de smartphones se sont écroulées en février

Avec l'épidémie du coronavirus et les mesures de confinement, la Chine a très fortement ralenti son activité, ce qui a eu des répercussions sur la consommation mais aussi sur la production d'appareils électroniques, nombre de sites étant situés dans le pays.

Sans grande surprise, le cabinet d'études Strategy Analytics confirme une forte chute des ventes mondiales de smartphones durant le mois de février, de l'ordre de 38%, ne représentant plus que 66 millions d'appareils écoulés, contre quasiment 100 millions à la même période l'an dernier.

Même si le premier trimestre est habituellement la période creuse pour les ventes de smartphones, les nouveaux modèles étant annoncés avec des commercialisation entre mars et juin, cela reste un temps très actif en coulisse du côté de la production puisqu'il faut préparer les volumes qui seront vendus quelques semaines plus tard.

Le salon télécom MWC 2020 de Barcelone, moment majeur dans la high-tech et lieu de l'annonce d'un grand nombre de nouveaux smartphones, est l'un des premiers grands événements internationaux à avoir été annulé par crainte du virus.

Et la situation ne devrait guère s'améliorer les mois suivants, alors que l'Europe et les Etats-Unis sont maintenant en situation de confinement et de ralentissement économique, même si la Chine relance son industrie.