Redmi Note 8 : 30 millions de smartphones écoulés depuis son lancement

Le smartphone Redmi Note 7, en offrant un excellent rapport qualité / prix en entrée de gamme, a connu un énorme succès qui en a fait l'un des appareils mobiles les plus vendus en 2019.

Son successeur, le Redmi Note 8, est monté en gamme avec un processeur plus récent et un ensemble de 4 capteurs photo mais a conservé ce bon mix des performances et du prix et connaît ainsi le même succès.

Lu Weibing, responsable de la marque Redmi, a annoncé sur les réseaux sociaux que la série Redmi Note 8 avait passé le cap des 30 millions de smartphones écoulés, après avoir atteint le million d'unités dès le premier mois de son lancement et les 10 millions au bout de 3 mois, allant plus vite que le Redmi Note 7.

La série comprend le Redmi Note 8 / 8T (avec ou sans NFC) sous Snapdragon 665 et le Redmi Note 8 Pro sous Helio G90T avec dans les deux cas quatre capteurs photo (48 megapixels pour le Note 8, 64 megapixels pour le Note 8 Pro).

La marque a récemment dévoilé les Redmi Note 9 et Note 9 Pro qui font encore évoluer la fiche technique (SoC Helio G85 pour le Note 9 et Snapdragon 720G pour le Note 9 Pro) tout en proposant toujours quatre capteurs photo à l'arrière.