Bon plan : le smartphone Xiaomi Mi 10 à 587 € seulement

Le bon plan du jour concerne le récent Xiaomi Mi 10 qui dispose d'un écran OLED de 6,67 pouces FHD+ en 90 Hz. Le Xiaomi Mi 10 est doté d'un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G X55 et de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5 selon les versions ainsi que jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter d'un capteur de 108 mégapixels (PDAF, OIS), couplé avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 Mpx et 3D Tof de 2 Mpx également. Enfin, le Mi 10 est alimenté par une batterie de 4780 mAH et a le droit à une puissante charge rapide 30W, mais aussi une charge sans fil de 30W.

Vous trouverez le Xiaomi Mi 10 en coloris vert et version globale (français ok) dans sa version 8+128 Go à 587 € seulement (les frais de livraison DHL de 29€ sont inclus dans ce prix) grâce au coupon de réduction DHMI105G. La livraison s'effectuera via DHL en quelques jours sans frais de douane.