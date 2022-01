Le smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G à 260€ ou la souris Logitech G102 à 20€, mais aussi...

Commençons avec le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE qui voit son prix descendre à 255 €.

Le mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE exploite un SoC Snapdragon 778G épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le smartphone est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Du côté de la photographie, on note à l'arrière, la présence d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP. Pour les selfies, il est équipé d'un capteur de 16 mégapixels. Pour finir, il propose une charge rapide 33 W pour une batterie de 4250 mAh.

Le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128 Go est au prix de 260 €, la version 8+128 Go à 269 € et la version 8+256 Go à 289 € avec le code SDFRJ021. Le tout avec une livraison gratuite et rapide.



Passons à la souris Logitech G102 qui est également en promotion sur le site d'AliExpress.

De type filaire, elle est équipée de 6 boutons totalement programmables et d'un capteur optique offrant une précision allant de 200 à 8000 DPI. Son design est plutôt classique.

De plus, la souris affiche un système de rétroéclairage configurable. Elle dispose d'une mémoire intégrée permettant de conserver votre profil sur n'importe quel PC. Pour finir, elle peut supporter 20 millions de clics et 250 kilomètres.

La souris Logitech G102 est au prix de 20 € avec le code SDFRJ022 et une livraison gratuite depuis l'Espagne.



Voici d'autres produits en promotion chez AliExpress :

Son

PC portable

Tablette graphique

SSD

RAM

Imprimante 3D

Flying Bear Ghost 5 à 227 € avec le code JOIE35



