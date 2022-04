Le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro passe sous la barre des 230 € (!), mais aussi...

Aujourd'hui seulement, AliExpress met en avant le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro avec un prix fortement réduit.

Pour rappel, ce mobile est équipé d'un écran AMOLED de 6,67" avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de jusqu'à 360 Hz De plus, la dalle offre une luminosité maximale de 1200 cd/m² et elle est protégée par du verre Corning Gorilla Glass 5. Le smartphone est propulsé par le SoC MediaTek Helio G96 avec 6 ou 8 Go de RAM et avec 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

Du coté de la photographie, nous notons à l'arrière quatre objectifs, dont un de 108 mégapixels, un de 8 MP et deux de 2 MP et d'une caméra frontale de 16 MP à l'avant. Pour finir, le Redmi Note 11 Pro est doté d'une confortable batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire de 67 W, qui recharge totalement le mobile en 30 minutes.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6+64 Go est au prix réduit de 229 € au lieu de 329,90 € avec le code de réduction SDFRA143 et le coupon vendeur à activer sur le site. La version 6+128 Go est au prix de 259 € au lieu de 349,90 € avec le même code et le même coupon. A noter que la livraison est gratuite depuis l'Espagne en moins de 7 jours !





