Superbe réduction sur la souris Logitech G Pro League of Legends, mais aussi sur des souris, TV, écran PC...

Aujourd'hui, nous mettons en avant la souris Logitech G Pro LoL qui est à prix cassé sur le site de la Fnac.

Elle est dotée d'un capteur optique HERO qui propose une sensibilité maximale de 25 000 DPI. De plus, elle est dotée de la technologie sans fil LIGHTSPEED permettant un temps de réponse de 1ms. La souris affiche aussi un poids ultra léger de 80 g et une durée de vie de 50 millions de clics. De plus, elle montre un profil ambidextre et elle est équipée de 8 boutons personnalisables. Pour finir, son design est en association avec le jeu League of Legends.

Sur la Fnac, la souris Logitech G Pro LoL est au prix de 75 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



