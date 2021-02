Les meilleures offres de la journée avec smartphones, écouteurs, pc portables, trottinettes, et bien d'autres

Découvrez notre sélection des meilleures promotions de ce vendredi avec le casque VR Oculus Rift S, la Nintendo Switch Lite, la Microsoft Surface Pro 7, etc

Le bon plan du jour concerne les meilleures offres de la journée que vous pourrez trouver chez les différents e-commerçants. Effectivement, la concurrence est de plus en plus rude, ce qui pousse les e-commerçants à proposer des prix toujours plus attractifs pour les consommateurs.

Vous pourrez profiter de toutes ces promotions chez Boulanger, Amazon, Cdiscount, Darty, Rue du Commerce et même Rakuten !

Ci-dessous, nous vous avons préparé une sélection des meilleures promotions de la journée :

Assistant vocal

Smartphone

Audio

PC portable & accessoire

Aspirateur

Déplacement urbain

Trottinette électrique Xiaomi Mi electric Scooter 1S à 379 € au lieu de 449 € (Amazon)





Jeux vidéo

Maison connectée

