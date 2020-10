Les smartphones Galaxy S10+ et Huawei P40 Pro en promotion, mais aussi la box TV Xiaomi Mi Box S !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy S10+ qui propose affichage Infinity Super AMOLED QHD+ (3040 x 1440 pixels) de 6,4 pouces. Ce téléphone portable exploite un SoC Exynos 9820 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, ce smartphone possède un triple capteur photo à l'arrière avec le capteur principal de 12 mégapixels, le capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels et le zoom optique x2. Enfin, le S10+ est doté d'une batterie de 4100 mAh avec la charge sans fil inversée (appelée ici "partage d'énergie") pour recharger certains gadgets comme une montre connectée ou les écouteurs sans fil Galaxy Buds.

Vous pourrez retrouver le Samsung Galaxy S10+ 128 Go en noir à 549 € chez Cdiscount au lieu de 859 €, prix officiel.



Ensuite, la Xiaomi Mi Box S est certainement la box Android la plus utilisée grâce à ses différentes fonctionnalités. Vous pourrez retrouver les caractéristiques d'une Android TV et de ses applications qui vont avec, mais aussi l'Assistant Google pour la recherche et le contrôle vocal avec la télécommande Bluetooth incluse. Vous bénéficierez d'un accès à plus de 3000 applications et chaînes, et avec des services comme YouTube et Netflix.

Au niveau technique, le boîtier a pour dimensions 95,25 x 95.25 x 16,7 mm et dispose d'un SoC quadcore (Cortex-A53) avec le processeur graphique Mali-450 qui propose 2 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. En termes de connectique vous aurez accès à un port HDMI 2.0a et USB 2.0, et la connectivité couvre Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 4.2. Cette Mi Box S prend en charge la 4K HDR à 60 images par seconde, ainsi que l'audio Dolby DTS.

La box multimédia Xiaomi Mi Box S est actuellement à 49 € seulement chez Cdiscount au lieu de 69,99 €, prix officiel.



Terminons avec le smartphone Huawei P40 Pro 5G qui présente un affichage OLED de 6,58 pouces avec une résolution de 2640 pixels x 1200 pixels et 441 ppp. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Kirin 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. La GPU est une ARM Mali G76.

Pour ce qui concerne la photographie, vous retrouverez à l'avant un capteur photo frontal de 32 mégapixels. A l'arrière, on retrouver un triple capteur photo avec un module principal de 50 mégapixels, et deux autres capteurs de 40 et 12 mégapixels.

Enfin, le P40 Pro est alimenté par une batterie de 4200 mAh et est compatible avec la charge rapide 40 watts et la charge sans fil. Rappelons tout de même que ce smartphone ne bénéficie pas des services Google.

Vous pourrez profiter du smartphone Huawei P40 Pro en promotion à 625 € au lieu de 1099 € chez Rakuten !





