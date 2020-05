Bon plan : les smartphones Google Pixel 4 et 4 XL en promotion jusqu'à -200 € chez Fnac et Darty !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Google Pixel 4, mais aussi sa version XL. En effet, ces deux photophones connaissent en ce moment de très fortes réductions de prix qui ne devraient pas vous laisser indifférents.

Commençons avec le Google Pixel 4 dans sa version standard qui possède un écran OLED FHD+ de 5,7 pouces qui permet une résolution de 444 ppp et un rafraîchissement de 90 Hz. Il tourne sous un SoC Snapdragon 855 Octocœurs avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Il intègre une batterie de 2800 mAh compatible avec la recharge rapide, jusqu'à 18W, et sans fil.

Si l'on se penche sur la photographie, on peut remarquer que Google a intégré dans son smartphone un double capteur photo de 12 + 14 mégapixels. À l'avant, vous pourrez retrouver un capteur frontal de 8 mégapixels.

Le smartphone Google Pixel 4 est disponible chez Darty et la Fnac au prix de 599 € au lieu de 769 €.



Le Google Pixel 4 XL est très similaire à la version standard proposée par la marque, mais se diffère par la taille de son écran OLED qui passe à 6,3 pouces avec une définition QHD +. On garde les mêmes caractéristiques pour la photographie, ce qui va changer c'est l'autonomie qui va devenir plus importante grâce à une batterie de 3700 mAh.

Le Google Pixel 4 dans sa version XL est proposé au prix de 699 € au lieu de 899 € chez Darty et la Fnac.



