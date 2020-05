Bon plan : le vélo électrique LO26 de Samebike en promotion ainsi que l'Alfawise X1 et le Xiaomi HIMO C20

Le vélo électrique est un moyen de transport pratique et qui permet un confort d'utilisation lors de nos escapades en ville. En ce moment, le vélo électrique LO26 de Samebike est en promotion.

Le bon plan du jour est le vélo électrique pliable Samebike LO26 qui a une autonomie allant jusqu'à 40 km en mode électrique pur et 70 km en mode cyclomoteur grâce à sa batterie Li-ion 10,5 mAh. Le temps de recharge est d'environ 4 heures. Ce vélo dispose d'un moteur de 350 et peut atteindre une vitesse maximale de 30 km/h. Le système de freinage s'appuie sur des freins à disque, et il dispose d'un éclairage avant LED. Avec son cadre en alliage d'aluminium, il peut supporter une charge utile jusqu'à 150 kg.

Le vélo électrique Samebike LO est équipé de roues de 26 pouces avec pneu gonflable pour différents terrains. Ses dimensions quand il est plié sont de 103 x 37 x 104 cm afin de faciliter son transport et son encombrement lors du rangement. En revanche, le poids de ce vélo est de 30 kg.

Vous retrouverez le vélo électrique pliable Samebike LO26, disponible en noir ou blanc, à 792 € avec une livraison en 2 à 5 jours gratuite depuis la Pologne.

Mais ce n'est pas le seul vélo électrique à profiter d'une promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

