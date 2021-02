Les smartphones Huawei P40 Pro 5G, Galaxy S20+ et la trottinette électrique Go Ride 80Pro en promotion

Commençons avec le smartphone Huawei P40 Pro 5G qui profite d’un écran OLED de 6,58 pouces qui permet une définition de 2640 pixels x 1200 pixels et une résolution d’écran de 441 ppi. Il exploite un SoC Kirin 990 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage interne. Le GPU est une ARM Mali G76.

Au niveau de la photographie, ce photophone propose à l’arrière un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 mégapixels, un téléobjectif x5 de 12 Mégapixels, mais aussi un capteur TOF. À l’avant, vous pourrez profiter d’un capteur frontal de 32 mégapixels. Pour l’alimentation, le P40 Pro dispose d’une batterie de 4200 mAh compatible avec la charge rapide et la recharge sans fil.

En ce moment le smartphone Huawei P40 Pro est à 699 € au lieu de 799 € chez Darty !



Vous trouverez également le smartphone Samsung Galaxy S20+ 5G qui est équipé d'un écran large AMOLED de 6,7 pouces ce qui lui permet une résolution de 3200 pixels x 1440 pixels. Le téléphone Galaxy S20+ exploite un SoC Exynos 990 accompagné de 8 go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Pour les amateurs de photographies le Galaxy S20+ devrait vous plaire avec à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30 et à l'avant, un capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Enfin, le S20 plus est alimenté par une batterie très longue durée de 4500 mAh.

Vous pourrez profiter du smartphone Samsung Galaxy S20+ à 654 € au lieu de 1009 € chez Cdiscount avec le coupon 25EUROS.



Enfin, la trottinette électrique Go Ride 80Pro qui a un poids d'environ 11,5 kg, pratique pour les déplacements urbains. Cette trottinette électrique est équipée d'un moteur de 350 W. La Go Ride est alimentée par une batterie Lithium de 6,6 Ah ce qui permet une autonomie de 25 km, avec une vitesse maximale de 25 km/h.

Cette trottinette électrique 80Pro possède des pneus de 8 pouces qui permettent une très bonne adhérence au sol. Elle respecte la réglementation avec des feux arrières et avants, mais aussi votre sécurité avec un double système de freinage. Enfin, cette trottinette est équipée d’un écran LCD sur le guidon qui va vous permettre de connaître votre vitesse, le niveau de la batterie, etc.

Cdiscount propose la trottinette électrique Go Ride 80 Pro à 189 € au lieu de 349 € avec le coupon de réduction 10EUROS.





