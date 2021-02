Le PC portable gamer Lenovo, l'iPhone X et l'Amazon Fire TV Stick en promotion

Le bon plan du jour concerne l'ordinateur portable Gamer Lenovo Legion Y540-15IRH, qui propose un écran de 15,6” avec une définition de 1920 pixels x1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce PC portable embarque un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz couplés à 8Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Côté carte graphique, on trouve la NVIDIA GeForce RTX 2060. Le PC exploite Windows 10 Edition Familiale en version 64 bits et offre une dizaine d’heures d'autonomie en utilisation normale avec 2 ans de garantie constructeur.

Vous trouverez le PC portable Gamer Lenovo Legion Y540-15IRH à 771 € au lieu de 1299 € avec le coupon 25EUROS !



Vous pourrez également profiter le smartphone iPhone X qui propose un écran OLED de 5,8 pouces avec une définition de 2436 pixels x 1125 pixels. Le DPI est de 458 ppp. Cet iPhone exploite un SoC A11 Bionic accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez trouver à l'arrière du téléphone un double capteur photo de 12 mégapixels chaque module. Le capteur photo frontal est de 7 mégapixels. L'iPhone X d'Apple est alimenté par une batterie de 2900 mAh compatible avec la charge rapide et la recharge sans fil.

Vous pourrez trouver l'iPhone X 64 Go d'Apple -reconditionné à 398 € au lieu de 549 € chez Rakuten !



Enfin, l'Amazon Fire TV Stick qui est un dongle à brancher directement sur le port HDMI de votre télévision. Il est équipé du système d’exploitation Fire OS et propose donc tous les services d'Amazon comme Amazon Prime vidéo ou Amazon Music (abonnement nécessaire). Vous aurez également accès à l’Amazon App Store regroupant de nombreux jeux, mais aussi les applications incontournables ! L’Amazon Fire TV Stick exploite un SOC Mediatek MT766 avec un 1,5 Go de mémoire et un espace de stockage de 8 Go pour les applications et les jeux.

Au niveau connectique, vous aurez accès à un port HDMI 2.0b pour relier à la télévision et un port micro-USB. La connectivité sans fil se fera avec le Wi-Fi 802.11 (2.4 GHz uniquement) et le Bluetooth 4.2. Enfin, l’Amazon Fire TV se contrôle par une télécommande fournie.

Les formats vidéo pris en compte sont H.264 1080p30 et H.265 1080p30. Les formats audio pris en charge sont nombreux : AAC-LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (eAAC+), AC3 (Dolby Digital), eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MIDI, MP3, PCM/Wave, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB.

Vous pourrez profiter de l'Amazon Fire Stick pour 29 € au lieu de 39 €, mais aussi la version 4K pour 39 € au lieu de 59 € sur Amazon !





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant l'iPhone 12 à prix réduit chez Amazon, mais aussi les écouteurs Xiaomi Mi Piston 3 à seulement 6 € !