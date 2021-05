Les smartphones OnePlus 8 pro, Poco F3 et le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8 Pro qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces qui permet un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus embarque un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 accompagné de 8 à 12 Go RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage.

Ce smartphone est doté d'un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec recharge rapide et recharge sans fil.

En ce moment, le smartphone OnePlus 8 Pro est à 599 € avec le code ONEFORALL sur le site officiel jusqu'au 17 mai 2021.



Vous trouverez également le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 qui est doté d'un grand écran de 1,56" avec un affichage AMOLED. Ce bracelet vous permettra de surveiller votre fréquence cardiaque, mais aussi de réaliser un suivi du SpO2 et votre qualité de sommeil. Toutes vos données sensibles seront sur une application dédiée gratuite que vous pourrez consulter sur votre smartphone.

Avec pas moins de 30 modes sportif, le Mi band 6 vous permet de suivre avec attention toutes vos activités sportives. Il détectera automatiquement 6 sports standards comme la marche, la course, etc. Pour les amateurs de natation, aucun problème, le bracelet est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Enfin, Xiaomi annonce une autonomie de 2 semaines avec un mode d'économie de batterie pour la prolonger.

Vous pourrez profiter du bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 à 30 € chez AliExpress au lieu de 59 € avec le code SUPERDEALS03 !



Enfin, le smartphone Poco F3propose un grand écran de 6,67 pouces AMOLED FHD+ qui possède une fréquence d'affichage de 120 Hz adaptatifs, sans oublier un échantillonnage tactile qui passe à 340 Hz, idéal pour les gamers ! Il embarque un SoC Snapdragon 870 avec une compatibilité 5G et WiFi 6.

A l'arrière, on retrouve un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Le Poco F3 est alimenté par une batterie de 4520 mAh avec charge rapide 33W (chargeur livré dans la boîte).

Le smartphone Poco F3 est en promotion à 326 € au lieu de 369 € chez AliExpress avec le code SUPERDEALS15 et avec une livraison gratuite depuis la France !





