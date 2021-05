Les smartphones Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy Note 20 et OnePlus Nord N10 à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo Find X3 Lite qui propose un écran AMOLED de 6,3 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce smartphone embarque un SoC Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

Il est équipé d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels et trois autres modules de 8 mégapixels, 2 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. La batterie est de 4300 mAh avec une compatibilité 65 Watts.

En ce moment, le smartphone Oppo Find X3 Lite est à 379 € seulement au lieu de 449 € chez Red by SFR !



Vous trouverez également le smartphone Samsung Galaxy Note 20 qui est doté d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Son rafraîchissement est de 60 Hz. Il exploite un SoC Exynos 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Vous pourrez profiter d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Le Note 20 est alimenté par une batterie Li-Ion de 4300 mAh compatible à la charge rapide 45 Watts et à la recharge sans fil.

Boulanger propose le Samsung Galaxy Note 20 à 699 € au lieu de 959 € !



Enfin, le smartphone OnePlus Nord N10 et son écran de 6,49 pouces FHD+ avec un rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 690, compatible 5G, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte microSD.

Il est doté d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 119 degrés et des capteurs macro et monochrome. Il est alimenté par une batterie de 4300 mAh avec la charge rapide !

AliExpress affiche le smartphone OnePlus N10 5G à 191 € au lieu de 349 € avec le code promotionnel FRMAY018 et une livraison gratuite depuis la France !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les écouteurs Huawei FreeBuds 4i à seulement 73 €, mais aussi le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Compact à 369 € seulement !