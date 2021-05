Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Compact à 369 € seulement mais aussi...

Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Compact intègre une puce Amlogic épaulée par 2 Go de RAM et 8 Go de mémoire intégrée. Il dispose dela technologie DLP (Digital Light Processing) avec une optique scellée afin éviter l'éventuelle infiltration de poussière. D'une définition de 1080p avec une capacité de décodage HDR 10 pour des diagonales d'image allant de 20 à 200 pouces (50 à 500 cm), ce dernier devtrait vous convenir.

Il permet une luminosité de 500 lumens ANSI grâce à des LED à quatre canaux apportant 20% de luminosité en plus et un rendu à 85% de l'espace colorimétrique NTSC. Signalons enfin qu'il peut également afficher de la 3D avec des lunettes adaptées.

Avec connectivité sans fil WiFi dual band 2,4 / 5 GHz, et avec connectique USB et HDMI, ce vidéoprojecteur génère de plus un faible niveau niveau de bruit grâce à un système de refroidissement intelligent.

Vous trouverez le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Compact à 369 € seulement avec le code N65F6E43C1153001 et une livraison gratuite.



