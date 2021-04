Les smartphones Poco X3 Pro, Xperia 1 II et les écouteurs Jabra Elite 65t en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Poco X3 Pro qui est équipé d'un affichage LCD de 6,67 pouces avec un poinçon centré pour le capteur photo avant et un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz. Il intègre un surpuissant SoC Snapdragon 860 avec 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de mémoire de stockage. On retrouve un refroidissement LiquidCool Technology 1.0 pour de longues sessions de gaming.

Au niveau de la photo, un quadruple capteur photo est présent avec un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 119 degrés, un capteur macro 2 mégapixels et un capteur de récupération des données de profondeur. Sa grande batterie de 5160 mAh permet deux jours d'autonomie selon le constructeur avec compatibilité avec la charge rapide 33 Watts.

En ce moment, AliExpress propose le smartphone Poco X3 Pro 128 Go à 193 € au lieu de 249 € avec le code HAPPYFR16 et une livraison gratuite !



Vous trouverez également le smartphone Sony Xperia 1 II qui propose un écran de 6,5 pouces avec un affichage OLED d'une définition de 3840 pixels x 1644 pixels avec une fréquence d'affichage de 90 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible via microSD.

Vous profiterez à l'arrière d'un quadruple capteur photo avec un trois modules de 12 mégapixels et un module de 0,3 mégapixel. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. Le Xperia 1 II est alimenté par une batterie 4000 mAh compatible avec la charge rapide.

Habituellement proposé à 1199 €, le smartphone Sony Xperia 1 II est à 899 € seulement chez EstorePartner. Vous pourrez également trouver le modèle Xperia 5 II à 699 € au lieu de 899 € et le modèle Xperia 10 II à 279 € au lieu de 369 € !



Enfin, les écouteurs sans fil Elite 65T de la marque Jabra promettent une expérience d'utilisation optimale grâce à une connexion avec le smartphone stable et instantané à l'aide du Bluetooth 5.0. Avec l'application Jabra Sound+, vous pourrez personnaliser votre son afin de trouver la combinaison parfaite pour vous. Les Jabra Elite 65T ont une autonomie de 5 heures qui peut s'allonger avec le boitier de recharge de 10 heures, les écouteurs disposent d'une recharge rapide de 15 minutes pour 1 heure d'écoute.

Vous n'aurez pas de problème de maintien avec les trois différentes tailles des Eargels proposés pour s'adapter à la morphologie de tous. Les écouteurs Jabra Elite 65T sont compatibles avec les appareils iOS et Android. Enfin, si vous souhaitez faire attention au monde qui vous entoure pour rester attentif, la fonction HearThrough vous permettra d'entendre les bruits qui vous entourent.

La Fnac propose les écouteurs TWS Jabra Elite 65t à 69 € au lieu de 99 €.





