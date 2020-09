Vacances d'été : le nombre de demandes de réparation de smartphone explose

Nos smartphones sont souvent malmenés durant la période estivale : le sable, le soleil, les chutes et l’eau ne font souvent pas bon ménage avec nos compagnons bourrés d’électronique. C’est pourquoi les entreprises de réparation de smartphones voient leurs activités exploser pendant cette période avec des augmentations du chiffre d’affaires allant jusqu’à +40%, y compris concernant la réparation d'iPhone.

Les écrans cassés restent le principal problème rencontré. En multipliant les manipulations en vacances, ne serait-ce que pour les photos, on multiplie les risques et donc les accidents. Viennent derrière les plongeons non prévus des téléphones en piscine où dans l'eau de mer, très agressive pour les composants et qui nécessite de vous rendre chez un professionnel pour un nettoyage approfondi, même si l'astuce du sac rempli de riz dans lequel on laisse le smartphone quelques jours peut parfois fonctionner pour éliminer de l'eau résiduelle ou les dernières traces d'humidité.

Enfin, on retrouve les téléphones avec les connecteurs remplis de sable et ceux laissés en plein soleil entraînant une surchauffe et parfois des dégâts irréparables, y compris concernant la batterie. Là encore il faudra passer par la case réparateur pour la majorité d’entre eux avant de pouvoir l’allumer correctement à nouveau.



N’oubliez jamais qu’un smartphone, à l’image d’un ordinateur, doit être protégé, car ces derniers sont très sensibles à l’ensemble des aléas même si les certifications IP68, IP69K, MIL-STD-810G,... sont de plus en plus efficaces pour protéger nos compagnons de tous les jours.