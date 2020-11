Les smartphones Samsung Galaxy A31 et l'iPhone 12 en promotion, mais aussi le PC portable Acer Aspire i7 !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy A31 qui est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Sa fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Helio P65 accompagné de 4 à 6 Go de RAM et de 64 à 128 Go d'espace de stockage interne. L'espace de stockage est extensible via une microSD.

À l'arrière du téléphone, on remarque un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels, puis un capteur de 8 mégapixels et deux capteurs de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Enfin, le A31 est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh, ce qui permet une très belle autonomie. La batterie n'est pas compatible à la recharge sans fil, mais l'est pour la charge rapide 15 W.

Le smartphone Samsung Galaxy A31 est actuellement à 249 € au lieu de 299 €, disponible en 2 coloris, chez Cdiscount.



Continuons notre bon plan avec l'iPhone 12 qui profite d'un affichage OLED de 6,1 pouces qui permet une définition de 2532 pixels x 1170 pixels avec un DPI de 460 ppp. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce nouvel iPhone exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 à 256 Go de stockage. Vous ne pourrez pas accroître l'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, on pourra trouver un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels pour chaque module. Le capteur photo frontal est également de 12 mégapixels. Pour finir, cet iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

L'iPhone 12 128 Go est actuellement affiché à 849 € seulement chez Rakuten, au lieu de 959 € !





Enfin, le pc portable Acer Aspire A515 propose un écran LCD de 15,6 pouces, soit 39,6 cm de diagonale qui permet une définition de 1920 pixels x 1080 pixels. La fréquence de balayage est de 60 Hz et il propose Intel HD Graphics. Sinon, cet ordinateur portable exploite un SoC Intel Core i7 accompagné de 8 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Vous profiterez de la connectique suivante : deux ports USB 3.1, un port HDMI, un port USB 2.0, un port Ethernet, et un port pour une prise jack. La connectivité se passe avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Enfin, la batterie est une Li-Ion de 48 Wh qui permet une autonomie allant jusqu'à 12 heures 30.

Ce PC portable Acer Aspire est disponible à 799 € au lieu de 999 € chez Boulanger.





