Les smartphones Redmi Note 8 et Note 8 Pro en promotion, mais aussi Samsung Galaxy Watch Active, SanDisk ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 8 qui propose un affichage 6,3 pouces FHD+ qui est présent avec une petite encoche logeant un capteur photo avant 13 mégapixels avec fonction d'embellissement des selfies. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible par carte microSD), mais aussi un quadruple capteur avec module principal de 48 mégapixels (et des modules 8 / 2 / 2 megapixels).

On n'oubliera pas la présence d'une batterie de 4000 mAh assurant une belle autonomie au smartphone, avec connectique USB-C pour la recharge. On trouvera un double emplacement SIM pour sa connectivité 4G.

Vous pourrez profiter du Redmi Note 8 à 159 € au lieu de 219 €, mais aussi du Redmi Note 8 Pro à 186 € au lieu de 249 €, prix officiel, chez Cdiscount.



Ci-dessous notre sélection du jour :

