les smartphones Samsung Galaxy A31, OnePlus 8 Pro et le robot aspirateur iRobot Roomba 981

Aujourd'hui vous pourrez profiter des promotions sur un smartphone Samsung Galaxy A31 à 210 € seulement, mais aussi un smartphone plus haut de gamme, le OnePlus 8 Pro et enfin un robot aspirateur de très bonne qualité qui saura s'occuper de vos sols pendant votre absence !

Commençons ce bon plan avec le smartphone Samsung Galaxy A31 qui propose un écran Super AMOLED de 6,4 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Sa fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Helio P65 accompagné de 4 à 6 Go de RAM et de 64 à 128 Go d'espace de stockage interne. L'espace de stockage est extensible via une microSD.

À l'arrière du téléphone, on remarque un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels, puis un capteur de 8 mégapixels et deux capteurs de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Enfin, le A31 est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh, ce qui permet une très belle autonomie. La batterie n'est pas compatible à la recharge sans fil, mais l'est pour la charge rapide 15 W.

Le smartphone Samsung Galaxy A31 est actuellement à 210 € au lieu de 299 € à son lancement sur Rakuten !



Vous trouverez aussi le smartphone OnePlus 8 Pro qui propose un affichage AMOLED de 6,78 pouces, avec poinçon, qui permet une résolution de 512 ppi et qui bénéficie d'un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 accompagné de 8 à 12 Go RAM

et 128 à 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, ce smartphone OnePlus propose un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Enfin, le OnePlus 8 Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Le smartphone OnePlus 8 Pro 256 Go est actuellement à 799 € au lieu de 999 € chez Amazon !



Enfin, le robot aspirateur iRobot Roomba 981 propose un système de nettoyage en trois étapes dans le but de vous débarrasser de toutes les saletés qui se trouvent chez vous (poils d’animaux, poussières …). Il est équipé de la technologie de navigation iAdapt 2.0 qui lui permet de se repérer à travers les différentes pièces de votre domicile, et il évite les objets et les chutes.

Le Roomba 981 doit être associé à une application mobile pour être piloté et pour programmer ses routines ménagères à distance à l’aide de votre smartphone. L’application iRobot Home est très complète et ergonomique, mais n’est pas disponible sur Windows Phone. Enfin, il est équipé d’une batterie Li-Ion qui lui permet une autonomie d’environ 2 heures.

Vous pourrez profiter du robot aspirateur iRobot Roomba 981 à 429 € au lieu de 999 €, soit à moitié prix sur Amazon !



