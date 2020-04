Bon plan : les smartphones Galaxy S20 et Huawei P30 en promotion mais aussi notre sélection TV et audio

Le bon plan du jour concerne le Samsung Galaxy S20 qui est disponible à l'achat depuis le 13 mars 2020 seulement et est déjà en promotion. Le Galaxy S20 est doté d’un puissant SoC Exynos 990 associé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne. Au niveau photographie, on retrouve un capteur 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30.

Le Samsung Galaxy S20 dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne est actuellement à 659 € au lieu de 909 € chez Rakuten.



Vous retrouverez également le smartphone Huawei P30 qui dispose d'un SoC Kirin 980 qui est très performant associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Ce smartphone est alimenté par une batterie de 3650 mAh avec la charge rapide de 40 Watt. D'un point de vue photo, le P30 propose un capteur photo frontal de 32 mégapixels et d'un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 40 mégapixels.

Le Huawei P30 est actuellement proposé à 394 € sur Amazon dans sa version 6 Go RAM et 128 Go de stockage interne.

