Les smartphones Samsung Galaxy Z Flip et Realme X50 et l'assistant vocal Google Nest Mini en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Realme X50 qui est équipé d'un écran avec dalle LCD de 6,57 pouces et une définition FHD+ qui permet une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 765G de Qualcomm accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, on retrouve au dos de l'appareil quatre capteurs photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle à 119° de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur noir et blanc pour les portraits. Enfin, le Realme est alimenté par une batterie de 4200 mAh.

Le smartphone Realme X50 est disponible à 349 € au lieu de 379 € chez la Fnac dans sa version 128 Go en vert.



Poursuivons avec le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2636 x 1080 pixels, tandis qu'un second écran AMOLED de 1,06 pouce est sur la face externe. Ce Samsung Galaxy Z Flip exploite un SoC Snapdragon 855+ accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne.

Le mode Flex est garanti pour fonctionner de 75 à 115°. Quand l'appareil est plié, l'affichage se divise en deux écrans de 4 pouces, afin de visualiser le contenu sur la moitié supérieure de l'écran et un contrôle sur la moitié inférieure.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter à l'arrière d'un double capteur photo avec un module principal de 12 mégapixels, et second module de 12 mégapixels également. À l'avant, vous retrouverez un capteur photo frontal de 10 mégapixels. Enfin, ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 3300 mAh et est compatible avec le chargement rapide et la recharge sans fil.

Vous pourrez profiter du smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip à 899 € seulement au lieu de 999 € grâce une ODR de 10% chez Darty !



Enfin, l'assistant vocal Google Nest Mini est une enceinte qui va vous aider dans la vie de tous les jours grâce à l'assistant Google et aux diverses applications compatibles avec le Nest Mini.

La Google Nest Mini possède une connectivité composée du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz). L'enceinte connectée Google Nest Mini est compatible Android et iOS.

L'assistant vocal Google Nest Mini à 30 € au lieu de 60 € chez Boulanger !





