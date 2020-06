Coronavirus : les ventes de smartphones en recul de 20% au premier trimestre

Le segment des smartphones a connu un véritable coup d'arrêt au premier trimestre de l'année sous l'effet de l'avancée de la pandémie du coronavirus, en Chine puis dans le reste du monde.

Selon le cabinet d'études Gartner, les ventes ont accusé un recul de 20% par rapport à la même période l'année passée. Les analystes l'attribuent à la mise à l'arrêt temporaire d'un certain nombre de sites de production en Chine mais aussi à un repli des achats non essentiels chez les consommateurs.

Tous les fabricants du Top 5 mondial ont connu des reculs plus ou moins marqués, à l'exception notable de Xiaomi qui a maintenu ses volumes d'une année sur l'autre grâce au succès de la gamme Redmi et toujours à une stratégie s'appuyant beaucoup sur la communication via les réseaux sociaux et les ventes en ligne.

Le leader mondial Samsung a perdu gros (-22%) mais a tenu bon en première place car Huawei a connu dans le même temps un recul de ses ventes de 27%, entre les restrictions imposées par le gouvernement US et les conséquences du coronavirus.

Il conserve sa deuxième place de peu avec 42 millions d'unités écoulées quand Apple, en ne cédant " que " 8,2% de ses ventes, reste en troisième place avec 40 millions d'iPhone vendus en début d'année.

En bas de tableau, le fabricant Oppo accuse aussi le coup avec un recul de 20% de ses ventes du fait du confinement pendant deux mois de la Chine.

Le deuxième trimestre risque lui aussi d'être compliqué pour les ventes de smartphones, avec une Europe et les Etats-Unis confinés plusieurs semaines de mars à mai. Les fabricants chinois ont cependant pu profiter d'une reprise de leur marché local.