Les smartphones Xiaomi Mi 10 Pro et OnePlus 8 Pro à prix réduit, mais aussi le disque SSD WD Black SN750 !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Xiaomi Mi 10 Pro qui est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Ce Mi 10 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

À l'arrière du smartphone se trouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels et trois autres modules de 8, 12 et 20 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 mAh et est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide 65 Watts.

En ce moment Red by SFR propose le smartphone Xiaomi Mi 10 Pro 256 Go à 579 € seulement au lieu de 779 € et ceci sans forfait !



Mais aussi le smartphone OnePlus 8 Pro qui propose un affichage AMOLED de 6,78 pouces, avec poinçon, qui permet une résolution de 512 ppi et qui bénéficie d'un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 accompagné de 8 à 12 Go RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, ce smartphone OnePlus propose un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Enfin, le OnePlus 8 Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Vous pourrez trouver le smartphone OnePlus 8 Pro 128 Go à 749 € au lieu de 899 € chez Amazon.



Enfin, le disque SSD WD Black SN750 qui offre des performances exceptionnelles pour les amateurs de jeux et de matériel qui cherchent à créer ou à optimiser leur PC. En effet, on retrouve du NVMe M.2 2280 avec une capacité de stockage comprise entre 256 Go et 2 To. Il est à noter que les performances de lecture/écriture peuvent varier en fonction de la capacité choisie.

La mémoire flash est de type TLC et il propose des vitesses maximales durables en lecture/écriture de 3400 / 2900 Mo par seconde et un IOPS en lecture / écriture aléatoire maximum allant jusqu'à 480K / 550K. Enfin, le disque SSD WD Black est garanti 5 ans pour vous assurer une protection en cas de problème.

Amazon affiche le disque SSD WD Black SN750 à 126 € au lieu de 259 € pour une mémoire de 1 To.



