Le bon plan du jour concerne le smartphone Xiaomi Mi 9T qui possède un affichage 6,39 pouces FHD+ (2340 * 1080 px) avec dalle AMOLED et lecteur d'empreintes sous l'écran. Il embarque un SoC Snapdragon 730 associé à 6 Go de RAM et jusqu'à 128 Go d'espace de stockage, sans possibilité d'extension par carte mémoire.

La caméra popup pour les selfies comprend un module 20 mégapixels f/2.0 et à l'arrière, c'est un triple capteur photo qui est présent avec un module principal Sony IMX 586 de 48 mégapixels et ouverture f/1,8. On trouve également un module grand angle de 13 mégapixels et un module 8 mégapixels permettant du zoom optique x2. Le smartphone est aussi capable de réaliser des vidéos slow motion 960 fps. Enfin, ce téléphone est alimenté par une batterie de 4000 mAh avec charge rapide.

Vous pourrez retrouver le smartphone Xiaomi Mi 9T à 259 € au lieu de 330 € dans sa version 64 Go et à 299 € au lieu de 390 € dans sa version 128 Go chez Cdiscount.



Mais ce n'est tout, vous pourrez également retrouver le smartphone pliable Motorola Razr qui est le premier modèle du marché à proposer un format clapet avec un affichage secondaire extérieur. L'affichage interne mesure 6,2 pouces avec dalle pOLED et résolution 2142 x 876 pixels, dans un format très allongé 21:9.

L'écran extérieur est OLED de petite taille (2,7 pouces) pour afficher les notifications et les appels. Le Motorola Razr exploite un SoC Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et embarque un capteur photo 5 mégapixels pour les selfies et 16 mégapixels f/1,7 sur sa face externe.

La batterie de 2510 mAh peut être rechargée grâce à la fonction TurboPower 15W et le smartphone est waterproof.

Vous pourrez retrouver le Motorola Razr à 954 € au lieu de 1699€ chez Rue du Commerce avec le coupon de réduction AUTONME.



Enfin, la télévision TCL 55EB500 profite d'un écran LED de 55", soit 139 cm de diagonale, qui permet une définition de 3840 pixels x 2 160 pixels. Cette télévision est compatible avec la technologie HDR. Il s'agit d'une Smart TV qui fonctionne sous Android TV, vous pourrez donc avoir accès aux fonctionnalités Google.

Le téléviseur TCL est actuellement à 350 € au lieu de 610 € chez Cdiscount.





