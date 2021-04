Snapchat a désormais plus d'utilisateurs sur Android que sur iOS

Si la majorité des smartphones dans le monde fonctionnent avec le système d'exploitation Android, c'était jusqu'à présent une réalité que ne reflétait pas le nombre d'utilisateurs de l'application de messagerie Snapchat.

Les choses ont changé au premier trimestre de cette année avec le groupe Snap Inc. qui annonce que pour la première fois, la majorité des utilisateurs quotidiens de Snapchat est sur la version Android de l'application et non plus la version iOS.

La ventilation entre les utilisateurs sur Android et sur iOS n'est toutefois pas précisée. En tout, ce sont 280 millions d'utilisateurs actifs par jour, avec une augmentation de 51 millions sur un an (+22 %). Snap Inc. souligne seulement que l'augmentation du nombre d'utilisateurs se fait tant sur Android que sur iOS.

Jadis critiquée pour des bugs et des lenteurs, l'application Snapchat pour Android a connu une refonte pour être plus légère, plus rapide et modulaire, avec une disponibilité générale qui remonte à 2019. Auparavant, elle était perçue comme un frein à la croissance du nombre d'utilisateurs pour Snapchat.

Au premier trimestre 2021, Snap Inc. a enregistré un chiffe d'affaires de 770 millions de dollars en hausse de 66 % sur un an. À 287 millions de dollars, la perte nette trimestrielle a été réduite de 19 millions de dollars sur un an. Le groupe souligne un flux de trésorerie de 126 millions de dollars qui est pour la première fois positif depuis son entrée en Bourse.

Lancée fin 2020 et s'inspirant de TikTok, la fonctionnalité Spotlight axée sur le divertissement - avec des vidéos verticales d'une durée de jusqu'à 60 secondes - est désormais disponible dans quatorze pays et enregistre 125 millions d'utilisateurs en mars.