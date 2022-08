La version payante de Snapchat atteint déjà le million d'abonnés

Fin juin, l'application de messagerie éphémère et réseau social Snapchat a lancé une version payante baptisée Snapchat+. Un abonnement est facturé 4,49 € par mois (3,99 $ par mois aux États-Unis). Il permet d'avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, des nouveautés en avant-première et une assistance prioritaire.

En l'espace de six semaines après le lancement de Snapchat+, Snap (la maison-mère de Snapchat) révèle que cette formule enregistre déjà plus d'un million d'abonnés payants. Un décompte en date du 8 août dernier.

Snapchat+ est actuellement disponible dans 25 pays parmi lesquels la France, la Belgique et la Suisse. Au deuxième trimestre, Snap a revendiqué pour Snapchat un total de 347 millions d'utilisateurs actifs par jour.

Ce qu'apporte Snapchat+ pour le moment

Un ajout significatif pour Snapchat+ a eu lieu en juillet avec Snapchat for Web (et donc une utilisation sur ordinateur), mais uniquement avec Google Chrome et pour les abonnés Snapchat+ de quelques pays. Sachant que Snapchat for Web devrait au final concerner l'ensemble des utilisateurs de Snapchat.

Les derniers ajouts pour Snapchat+ concernent des réponses prioritaires aux Stories et une plus grande visibilité vis-à-vis des Snap Stars (meilleurs créateurs et personnalités avec des comptes vérifiés), davantage de fonds d'écran pour les avatars Bitmoji, des icônes d'application pour la personnalisation, le choix d'un emoji que les amis peuvent voir après la consultation d'une publication.

Snapchat+ avait été introduit avec la possibilité d'épingler les meilleurs amis, un indicateur pour savoir combien d'amis ont consulté plusieurs fois une Story, un badge, des icônes et des thèmes. Sous condition de partage autorisé de la localisation, il est en outre possible de voir les déplacements d'amis au cours des dernières 24 heures.