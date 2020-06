L'Assistant SNCF intègre Uber

Avec au compteur plus de 16 millions de téléchargements, l'Assistant SNCF intègre directement l'offre d'Uber. Une première pour le spécialiste du VTC sur une plateforme tierce.

Disponible sur Android et iOS, l'application Assistant SNCF - développée par e.Voyageurs SNCF - est disponible depuis un an. Elle est née des travaux sur un assistant personnel de mobilité et pour prendre la place de l'application SNCF.

Présentée comme la première application française de MaaS (Mobility as Service), elle propose une offre multimodale en regroupant l'accès à divers services de transport. Bus, tramway, métro, RER, TER, VTC, taxi ou encore covoiturage sont concernés parmi les modes de transport.

Cette semaine, un partenariat a été officialisé avec l'intégration d'Uber à l'offre de l'Assistant SNCF pour des trajets en Île-de-France. Les utilisateurs peuvent ainsi réserver et régler une course Uber directement depuis l'application.

" À la fin de sa course, l'utilisateur peut retrouver dans ses commandes de l'Assistant SNCF, l'historique de ses courses, leurs montants et peut contacter directement le service client Uber en cas de réclamation. " L'utilisateur doit se connecter avec un compte SNCF Connect.

L'application Assistant SNCF aurait été téléchargée par plus de 16 millions de Français et avec 1,6 million de recherches d'itinéraires par jour.

Diverses nouveautés ont été annoncées comme pour l'information voyageur avec un indicateur d'affluence à bord des trains (mis en place avec le déconfinement) et la technologie NFC pour plusieurs titres de transport.

À partir de ce 20 juin, le rechargement des forfaits Navigo et tickets T+ utilisables sans contact est proposé sur tous les smartphones compatibles NFC.