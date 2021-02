Soldes d'hiver 2021 : le Samsung Galaxy A41, OnePlus 8T, Kindle Paperwhite, Airdots, MSI, ..

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy A41 qui propose un écran Super Amoled 6,1 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. Le Galaxy A41 embarque un SoC Helio P65 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Côté appareil photo, on trouve un triple capteur à l'arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels, aidé par deux capteurs de respectivement 8 mégapixels et 5 mégapixels. À l'avant, ce sera un capteur frontal de 25 mégapixels qui assurera vos selfies. Pour la batterie, on pourra compter sur une Li-Po de 3500 mAh avec une puissance de recharge rapide de 15 watts.

Vous pourrez profiter du smartphone Samsung Galaxy A41 64 Go à seulement 213 € au lieu de 299 € !



Ci-dessous vous pourrez découvrir une liste non exhaustive des autres belles réductions de prix de la journée :

*Vous pourrez toujours utiliser chez Cdiscount le coupon 10EUROS pour bénéficier de 10 € de réductions supplémentaire dès 99 € d'achat, mais aussi le coupon 25EUROS pour profiter de 25 € de réduction dès 249 € d'achat !

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le casque gamer filaire Eska E900 de qualité à 16 € seulement sur Amazon (-50%), mais aussi les imprimantes 3D Ender-5 Pro et Ender-3 Max en promotion et le robot aspirateur 360 S9 !!